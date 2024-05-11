Doline carsiche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Doline carsiche' è 'Foibe'.

SOLUZIONE: FOIBE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Doline carsiche" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Doline carsiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Foibe? Le foibe sono cavità profonde e a forma di imbuto che si formano nel terreno carsico, spesso a causa del fenomeno di dissoluzione delle rocce calcaree sottostanti. Questi vuoti naturali si creano in ambienti carsici e possono rappresentare pericoli per l'ambiente e per chi si trova nelle vicinanze. La loro formazione è legata al processo di erosione sotterranea che caratterizza le aree carsiche, lasciando spazi vuoti nel sottosuolo.

Doline carsiche nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Foibe

La definizione "Doline carsiche" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Doline carsiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Foibe:

F Firenze O Otranto I Imola B Bologna E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Doline carsiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

