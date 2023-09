Zona con le doline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona con le doline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARSO

Significato/Curiosita : Zona con le doline

le valli del natisone (nediške doline in sloveno, valis dal nadison in friulano) sono una regione geografica posta a cavallo di friuli e slovenia, costituita... Cercando altri significati, vedi carso (disambigua). coordinate: 45°27'00n 13°27'36e / 45.45°n 13.46°e45.45; 13.46 il carso (noto anche come altopiano carsico...