La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Disco in vinile o' è 'Microsolco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICROSOLCO

Curiosità e Significato di "Microsolco"

Vuoi sapere di più su Microsolco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Microsolco.

Microsolco è un termine musicale che indica un breve frammento di musica o una piccola sezione musicale, spesso di pochi battiti, che può essere inserita tra altre parti. Il nome deriva dal compositore e musicologo tedesco Guido Settimio Maria Solco. È usato soprattutto nel contesto della musica classica e musicale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un disco in vinileUn vinile con solo pochi braniC è quella del discoDisco come il 33 giriPuò seguire disco e panino

Come si scrive la soluzione: Microsolco

Hai davanti la definizione "Disco in vinile o" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

O Otranto

L Livorno

C Como

O Otranto

