Dal 1949 siamo sotto il suo ombrello

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dal 1949 siamo sotto il suo ombrello' è 'Nato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NATO

Perché la soluzione è Nato? La NATO rappresenta un'alleanza militare creata nel 1949 per garantire la sicurezza degli stati membri attraverso la cooperazione e la difesa reciproca. La sua presenza ha segnato un periodo di stabilità e alleanza tra le nazioni europee e nordamericane, offrendo protezione contro minacce esterne. La sua influenza si estende nel tempo, mantenendo una posizione centrale nel sistema di sicurezza internazionale. La NATO continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la difesa collettiva delle nazioni coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dal 1949 siamo sotto il suo ombrello". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Dal 1949 siamo sotto il suo ombrello nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nato

La definizione "Dal 1949 siamo sotto il suo ombrello" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dal 1949 siamo sotto il suo ombrello" conferma che la soluzione 'Nato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nato

N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dal 1949 siamo sotto il suo ombrello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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