L infinito nel tempo

: L'eterno ritorno, è una concezione filosofica secondo cui l'universo rinasce e rimuore in base a cicli temporali fissati e necessari, ripetendo eternamente un certo corso e rimanendo sempre se stesso. Avanzata inizialmente da alcuni filosofi presocratici e stoici e abbandonata nell’età moderna, è stata successivamente ripresa da Friedrich Nietzsche, che ne ha fatto un aspetto fondante della sua filosofia.

Italiano: Aggettivo: eterno m sing . (religione) che non ha avuto inizio e non avrà mai fine, che esiste da sempre e per sempre situandosi al di fuori del tempo, o comunque non risentendo dei suoi mutamenti (solitamente come attributo divino) nelle principali religioni monoteiste Dio è eterno.. (religione), (filosofia) che, pur avendo avuto inizio, non avrà mai fine, o che quantomeno durerà finché esisteranno il mondo o il tempo stesso i cristiani credono che dopo la morte ci sia la vita eterna.