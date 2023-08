Mole taglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mole taglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STAZZA

Significato/Curiosita : Mole taglia

26-27 kg per la taglia grande, 9 -10 kg per la media, 6 kg per la taglia nana e sotto i 3,5 kg per la taglia miniatura. tutte le taglie della razza devono... Organization, era la tonnellata di stazza, un'unità di volume corrispondente a 100 piedi cubi (2,832 metri cubi). la stazza internazionale si indica con il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

