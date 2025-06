Un alternativa al prendere nei cruciverba: la soluzione è Lasciare

LASCIARE

Perché la soluzione è Lasciare? LASCIARE significa abbandonare o mollare qualcosa o qualcuno, lasciando andare senza opporre resistenza. È un gesto di rinuncia o di liberarsi da un'imposizione, spesso per trovare serenità o fare una scelta diversa. In molte situazioni, rappresenta un modo per evitare un problema o una difficoltà, scegliendo di lasciar andare ciò che non ci fa bene. La soluzione è lasciare, quando si vuole cambiare strada.

L Livorno

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

