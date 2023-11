La definizione e la soluzione di: Locuzione che non lascia spazio alle trattative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PRENDERE O LASCIARE

Prendere e lasciare è un album del 1996 di Francesco De Gregori.

