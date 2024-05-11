È affilata nel rasoio

SOLUZIONE: LAMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È affilata nel rasoio" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È affilata nel rasoio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lama? Una lama è uno strumento con una superficie tagliente, progettato per incidere o tagliare materiali diversi. La sua caratteristica principale è l'affilatura che permette di svolgere queste funzioni con precisione e facilità. Le lame sono utilizzate in molti strumenti, come coltelli, rasoi o seghe, e sono essenziali per compiti di precisione o di taglio rapido. La loro efficacia dipende dalla qualità e dall'affilatura del bordo.

Per risolvere la definizione "È affilata nel rasoio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È affilata nel rasoio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lama:

L Livorno A Ancona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È affilata nel rasoio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

