La Soluzione ♚ Viktor Michajlovic pittore russo celebre per i suoi soggetti di carattere storico La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VASNECOV . Ecco la soluzione verificata per la definizione Viktor Michajlovic pittore russo celebre per i suoi soggetti di carattere storico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Viktor michajlovic pittore russo celebre per i suoi soggetti di carattere storico: Viktor Michajlovic Vasnecov (in russo ; Lop'jal, 15 maggio 1848 – Mosca, 23 giugno 1926) è stato un pittore russo. Noto per essere specializzato in soggetti di carattere storico e mitologico ed è considerato una figura chiave del movimento neorusso.

Altre Definizioni con vasnecov; viktor; michajlovic; pittore; russo; celebre; suoi; soggetti; carattere; storico;