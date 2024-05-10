Verbo di ghiandole

Home / Soluzioni Cruciverba / Verbo di ghiandole

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Verbo di ghiandole' è 'Secernere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SECERNERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Verbo di ghiandole" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Verbo di ghiandole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Secernere? Il termine si riferisce all'azione delle ghiandole di rilasciare sostanze come ormoni, sudore o altre secrezioni nell'organismo. Questo processo è essenziale per mantenere l'equilibrio fisiologico e rispondere alle esigenze del corpo. Le ghiandole, tramite questo meccanismo, contribuiscono alla regolazione di molte funzioni vitali. La capacità di emettere secrezioni permette all'organismo di adattarsi e di funzionare correttamente in diverse circostanze.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Verbo di ghiandole nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Secernere

In presenza della definizione "Verbo di ghiandole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Verbo di ghiandole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Secernere:

S Savona E Empoli C Como E Empoli R Roma N Napoli E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Verbo di ghiandole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Emettere sostanze delle ghiandoleUn verbo per le ghiandoleIl verbo con scarponi e racchetteVerbo da impostoriUn verbo da farfalloniLe ghiandole dei ragni dette anche seritteri