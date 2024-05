unità informatica

Tedesco

Sostantivo

Curiosità su: In informatica e nella teoria dell'informazione, il bit è l'unità standard di misura dell'entropia, meglio nota come quantità di informazione. Il nome è una parola macedonia dei termini inglesi "binary" (binario) e "digit" (cifra). Per questo motivo il termine bit viene colloquialmente utilizzato come sinonimo di cifra binaria, che però formalmente è un concetto distinto. Complice delle occasionali confusioni tra bit e cifra binaria è anche il fatto che quest'ultima codifica esattamente 1 bit di informazione. Il concetto di bit è stato introdotto nel 1948 da Claude Shannon, fondando la teoria dell'informazione. In seguito furono proposti alcuni nomi alternativi come Binit e Bigit, che tuttavia non sono mai entrati nell'uso comune. Nonostante la loro impopolarità questi termini compaiono occasionalmente in vari scritti come sinonimo di Bit.

Bit

(elettronica) (informatica) bit