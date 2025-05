Una zona come le Ardenne nei cruciverba: la soluzione è Altopiano

ALTOPIANO

Curiosità e Significato di "Altopiano"

Hai risolto il cruciverba con Altopiano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Altopiano.

L'altopiano è una vasta area di terreno elevato e pianeggiante, spesso circondata da montagne o colline. Le Ardenne, una regione caratterizzata da colline, boschi e altipiani, rappresentano un esempio di questo tipo di paesaggio. Gli altopiani sono spesso ricchi di biodiversità e offrono panorami suggestivi.

Come si scrive la soluzione: Altopiano

Hai davanti la definizione "Una zona come le Ardenne" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A S N A A V O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASANOVA" CASANOVA

