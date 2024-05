Una tazza senza il manico

Sostantivo

Curiosità su: Ciotola è il nome generico di contenitori per il cibo di forma semisferica. Di forma e dimensione legate all'uso e alle tradizioni locali sono realizzate con i materiali più vari: ceramica, porcellana, legno, vetro, arcopal, acciaio inox, alluminio. Quelle infrangibili sono realizzate in melammina o materiale plastico, quelle usa e getta in plastica leggera. Le caratteristiche di una ciotola sono: capacità di contenere liquidi, forma tondeggiante e panciuta, assenza di manici e piedini. Nel linguaggio comune, il nome ciotola viene anche, solitamente, utilizzato per indicare contenitori di cibo per cani domestici.

ciotola ( approfondimento) f sing (pl.: ciotole)

(gastronomia) ampia tazza priva di manico

Sillabazione

ciò | to | la

Pronuncia

IPA: /'ttola/

Etimologia / Derivazione

dal latino cotula o cotyla "recipiente per misura", dal gr. kotýle "coppa".

Sinonimi

tazza, scodella, scodellino, coppa, coppetta

Alterati