Ha una stanza blindata

Sostantivo

Curiosità su: Una banca (detta anche istituto di credito) è un istituto pubblico o privato che esercita congiuntamente l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (attività bancaria) verso i propri clienti (imprese e privati cittadini); costituisce raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. La banca svolge pertanto un'attività di intermediazione finanziaria. Non costituisce attività bancaria: l'attività di raccolta del risparmio che non si rivolge al pubblico, come nel caso delle obbligazioni emesse dalle società di capitali (pur sottoposta, nel caso delle imprese di grandi dimensioni, alla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari); l'attività di esercizio del credito che non sia contestuale alla raccolta del risparmio (contratti di finanziamento, non bancari). La banca agisce inoltre in contropartita diretta, o dealer: assume su di sé l'obbligo di rimborso dei capitali e il rischio di credito della clientela (si dice invece broker il soggetto che si limita a mettere in relazione le due parti in causa senza essere parte del relativo contratto).

banca ( approfondimento) f simg (pl.: banche)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) impresa commerciale pubblica o privata col compito di raccogliere e conservare valori e risparmi, concederli in prestito e compiere pagamenti in cambio di interessi (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu mobile per sedersi

Sillabazione

bàn | ca

Pronuncia

IPA: /'baka/

Etimologia / Derivazione

dal germanico bank ossia panca

Sinonimi

banco, cassa di risparmio, istituto di credito, istituto finanziario, monte

archivio, deposito, raccolta

Parole derivate

bancassicurativo

Termini correlati

posta





Proverbi e modi di dire