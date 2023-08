La Santa del 22 maggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Santa del 22 maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RITA DA CASCIA

Significato/Curiosita : La santa del 22 maggio

Il 22 maggio è il 142º giorno del calendario gregoriano (il 143º negli anni bisestili). mancano 223 giorni alla fine dell'anno. 1176 – dei nizariti, anche... Altri significati, vedi rita da cascia (disambigua). rita da cascia, al secolo margherita lotti (roccaporena, 1381 – cascia, 22 maggio 1457), è stata una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

