Lo è tanto un sardo quanto un siciliano nei cruciverba: la soluzione è Isolano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è tanto un sardo quanto un siciliano' è 'Isolano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISOLANO

La parola Isolano è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Isolano.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è tanto un sardo quanto un siciliano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

