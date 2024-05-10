Lo è tanto un sardo quanto un siciliano nei cruciverba: la soluzione è Isolano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è tanto un sardo quanto un siciliano' è 'Isolano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ISOLANO
La parola Isolano è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Isolano.
Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è tanto un sardo quanto un siciliano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Isolano:
I Imola
S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
N Napoli
O Otranto
