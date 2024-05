Stabilire la propria posizione con una bussola

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Verbo

Riflessivo

conoscenza di qualcuno in merito al luogo in cui si trova, dove è, anche con riferimenti precisi sapersi orientare (senso figurato) intraprendere un progetto, sia esso di lavoro, religioso, di studio, ecc

Sillabazione

o | rien | tàr | si

Pronuncia

Curiosità su: Che cosa significa orientarsi nel pensiero (Was heißt: Sich im Denken orientiren) è uno degli scritti "popolari" di Immanuel Kant pubblicati sulla Berlinische Monatsschrift, l'organo dell'illuminismo berlinese. É uno dei tre scritti composti da Kant nel 1786 con l'intento da parte dell'autore di prendere la parola nella cosiddetta "controversia sul panteismo" (Pantheismusstreit) o sullo spinozismo (Spinozismusstreit) che infiammava il dibattito filosofico di allora. In particolare, Friedrich Jacobi mosse una critica contro la posizione assunta da Lessing nei confronti dello spinozismo, "vale a dire quella concezione razionale del divino che, stabilendo l'equazione Deus sive Natura, approdava al principio dell'"Uno-Tutto", e al panteismo, ovvero all'ateismo e al fatalismo" (questa sequenza di ragionamenti fu apostrofata da Kant come una "imperiosa sentenza"). Il dibattito, però, andò ad espandersi verso un tema ricorrente dell'illuminismo ovvero il rapporto tra fede e ragione.

IPA: /orjen'tarsi/

Etimologia / Derivazione

dertiva da orientare

Sinonimi

orizzontarsi, raccapezzarsi, ritrovarsi,

(senso figurato) indirizzarsi, avviarsi, tendere, inclinare, propendere

Contrari

confondersi, perdersi, smarrirsi, essere confuso

Da non confondere con

da non confondere con orizzontarsi, termine per ora senza significato