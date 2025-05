Spremere l uva nei tini nei cruciverba: la soluzione è Pigiare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spremere l uva nei tini' è 'Pigiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIGIARE

Curiosità e Significato di "Pigiare"

Vuoi sapere di più su Pigiare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Pigiare.

Perché la soluzione è Pigiare? Pigiare è un termine che evoca l'azione di schiacciare o premere, in particolare in riferimento alla lavorazione dell'uva per ottenere il mosto. Questo processo tradizionale non solo è fondamentale nella produzione del vino, ma rappresenta anche un momento di convivialità e condivisione, dove la manualità si unisce alla cultura enologica. Insomma, pigiare l'uva è un gesto che racchiude storia, passione e sapori.

Si usa per spremere l uvaRecipienti per l uvaChicchi che formano un grappolo d uva

Come si scrive la soluzione Pigiare

Stai cercando la risposta alla definizione "Spremere l uva nei tini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

