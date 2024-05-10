Snodabile non rigido
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Snodabile non rigido' è 'Articolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARTICOLATO
Perché la soluzione è Articolato? La parola articolato si riferisce a qualcosa che può essere smontato o muoversi facilmente grazie alla presenza di articolazioni o punti di flessione. Questo concetto si applica a oggetti o parti che non sono rigidi, ma che consentono un movimento fluido e flessibile. Un esempio pratico sono i mobili componibili o le articolazioni degli arti umani, che permettono di adattarsi a diverse posizioni senza sforzo. La capacità di muoversi liberamente rende questa voce particolarmente utile in molte applicazioni quotidiane.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Snodabile non rigido". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Snodabile non rigido nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Articolato
In presenza della definizione "Snodabile non rigido", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Snodabile non rigido" conferma che la soluzione 'Articolato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Articolato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Snodabile non rigido" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Articolato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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