Snodabile non rigido

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Snodabile non rigido' è 'Articolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTICOLATO

Perché la soluzione è Articolato? La parola articolato si riferisce a qualcosa che può essere smontato o muoversi facilmente grazie alla presenza di articolazioni o punti di flessione. Questo concetto si applica a oggetti o parti che non sono rigidi, ma che consentono un movimento fluido e flessibile. Un esempio pratico sono i mobili componibili o le articolazioni degli arti umani, che permettono di adattarsi a diverse posizioni senza sforzo. La capacità di muoversi liberamente rende questa voce particolarmente utile in molte applicazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Snodabile non rigido". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Snodabile non rigido nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Articolato

In presenza della definizione "Snodabile non rigido", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Snodabile non rigido" conferma che la soluzione 'Articolato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Articolato

A Ancona R Roma T Torino I Imola C Como O Otranto L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Snodabile non rigido" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Articolato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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