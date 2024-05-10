Serve per appiccicare

Home / Soluzioni Cruciverba / Serve per appiccicare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Serve per appiccicare' è 'Colla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Serve per appiccicare" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per appiccicare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Colla? La colla è un materiale utilizzato per unire due superfici, creando un legame stabile e duraturo. Viene impiegata in vari ambiti, come l'arte, il fai-da-te o l'edilizia, per fissare temporaneamente o permanentemente elementi differenti. La sua funzione principale è quella di garantire che le parti rimangano attaccate tra loro, facilitando la lavorazione e il completamento di diverse attività manuali o creative.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Serve per appiccicare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Colla

In presenza della definizione "Serve per appiccicare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per appiccicare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Colla:

C Como O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per appiccicare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quella di pesce addensa i dolciCon quella di pesce si addensano i dolciLa gelatina dello storioneServe vini con il maritoServe per l abboccamentoQuello di parole serve per spiegarsiIl barman lo serve al suo clienteSenza filo non serve