Il Roi di Alfred Jarry

Kirundi

Prefisso

ubu-

prefisso dei sostantivi appartenenti alla 8 a classe nominale singolare. Plurale ama- es. uburyo è composto dal prefisso ubu- e dalla radice -ryo

