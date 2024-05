La Soluzione ♚ Alfred Edward poeta inglese 1859 1936 La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : HOUSMAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Alfred Edward poeta inglese 1859 1936. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. HOUSMAN

Significato della soluzione per: Alfred edward poeta inglese 1859 1936 Alfred Edward Housman (Bromsgrove, 26 marzo 1859 – Cambridge, 30 aprile 1936) è stato un poeta e filologo classico inglese, anche noto per aver scritto la raccolta poetica A Shropshire Lad (Un ragazzo dello Shropshire). Come filologo classico, curò le edizioni di Manilio (1903-30), di Giovenale (1905) e di Lucano (1926). La sua produzione poetica, rigorosa nella forma volutamente scarna, è l'espressione di un cupo pessimismo che ricorda Thomas Hardy.

