La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ritornare sul tema' è 'Riparlare'.

RIPARLARE

Curiosità e Significato di Riparlare

La parola Riparlare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Riparlare? RIPARLARE significa ripetere o tornare a parlare di un argomento già trattato, spesso per chiarire o approfondire. È come riaprire una discussione o tornare sul tema per riconsiderare i dettagli. Questa parola indica quindi un'azione di revisione o di ulteriore confronto su un discorso già affrontato, mantenendo viva l'attenzione sull'argomento. In conclusione, è un modo per continuare a discutere con chiarezza e attenzione.

Come si scrive la soluzione Riparlare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ritornare sul tema", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

