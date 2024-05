Un insieme di francobolli su uno stesso tema

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: In matematica, una serie è la somma degli elementi di una successione, appartenenti in generale ad uno spazio vettoriale topologico. Si tratta di una generalizzazione dell'operazione di addizione, che può essere in tal modo estesa al caso in cui partecipano infiniti termini (la particolarità della serie è che essa può convergere oltre che divergere nonostante si tratti di una somma di infiniti termini). Le serie si distinguono primariamente in base alla natura degli oggetti che vengono sommati, che possono essere ad esempio numeri (reali o complessi) o funzioni, ma si utilizzano anche serie formali di potenze, serie di vettori, di matrici e, più in astratto, di operatori. Nell'ambito della teoria dei linguaggi formali vi sono le serie di variabili non commutative, cioè serie di stringhe. Tra le serie di particolare interesse vi è la serie aritmetica, caratterizzata dal fatto che la differenza tra ciascun termine e il suo precedente è una costante, e la serie geometrica, in cui il rapporto tra ciascun termine e il suo precedente è una funzione costante.

serie f pl

femminile plurale di serio non sono persone serie

Sostantivo

serie ( approfondimento) f inv

(matematica) somma di infiniti termini di una successione serie di Mengoli

serie armonica (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) collegamento in serie, collegamento di elementi elettrici uno di seguito all’altro, in modo che l’intensità di corrente risulti la stessa in tutti gli elementi

(di prodotti) tipologia di oggetti

Sillabazione

sè | rie

Pronuncia

IPA: /'srje/

Etimologia / Derivazione

dal latino series, derivazione di serere ossia "intrecciare, infilare"

Sinonimi

(aggettivo) affidabili, assennate, composte, consapevoli, corrette, coscienziose, diligenti, equilibrate, giudiziose,ineccepibili, oneste, posate, preparate, responsabili,rette, scrupolose

affidabili, assennate, composte, consapevoli, corrette, coscienziose, diligenti, equilibrate, giudiziose,ineccepibili, oneste, posate, preparate, responsabili,rette, scrupolose accigliate, austere, burbere, corrucciate, cupe, dure, pensierose, severe

(di situazioni) ardue, difficili, difficoltose, gravi, impegnative, importanti, pericolose, preoccupanti, spinose

profonde, autorevoli, riflessive, rischiose, sostenute, compunte, compassate, contegnose, ponderate

severe, accigliate, preoccupate, tristi,

(di persone) caste, continenti, corrette, costumate, morali, morigerate, oneste, rette, sincere, sobrie, temperanti, vere, virtuose,

(sostantivo) successione, concatenazione, sequenza, progressione, ordine, catena, fila, elenco, avvicendamento, graduatoria, carosello, insieme, suddivisione

successione, concatenazione, sequenza, progressione, ordine, catena, fila, elenco, avvicendamento, graduatoria, carosello, insieme, suddivisione (specialmente di sciagure) sequela seguito, filza, sfilza

sequela seguito, filza, sfilza (di prodotti) classe, famiglia, gamma, genere, tipo, tipologia





( sport ) categoria, divisione, gruppo, raggruppamento

categoria, divisione, gruppo, raggruppamento (in filatelia e numismatica) collana, raccolta, collezione

collana, raccolta, collezione (radiofonica o televisiva) serial

Contrari

(aggettivo) leggere, superficiali, frivole, irresponsabili, inaffidabili, incoscienti, irriflessive

leggere, superficiali, frivole, irresponsabili, inaffidabili, incoscienti, irriflessive contente, allegre, gioiose, liete, gaie, ilari

(di opere) scherzose, buffe, giocose

(di persone) disoneste, immorali, corrotte, scorrette, viziose, spudorate, scostumate, intemperanti

disoneste, immorali, corrotte, scorrette, viziose, spudorate, scostumate, intemperanti false

(di situazioni)facili, semplici, sicure, rassicuranti, innocue

Parole derivate

fuoriserie, seriare

Proverbi e modi di dire