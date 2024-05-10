Ricresce alle lucertole

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ricresce alle lucertole' è 'Coda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CODA

Perché la soluzione è Coda? La coda è una parte del corpo delle lucertole che ricresce se viene persa o danneggiata. Questa appendice svolge ruoli importanti come il mantenimento dell'equilibrio, la comunicazione e la difesa dai predatori. Quando una lucertola si sente minacciata, può staccare la coda, che successivamente ricresce grazie a un processo di rigenerazione. La capacità di ricrescere la coda permette all'animale di sopravvivere a situazioni pericolose, garantendo una maggiore probabilità di sopravvivenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricresce alle lucertole". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ricresce alle lucertole nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Coda

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ricresce alle lucertole" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricresce alle lucertole" conferma che la soluzione 'Coda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Coda

C Como O Otranto D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricresce alle lucertole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il tratto finale del corteoFila di persone che si crea durante un attesaÈ agitata da un cane ma non è la signora spaventataGrosse lucertole africaneLucertole tropicaliSono come lucertoleGrosse lucertole tropicaliSe perde la coda le ricresce