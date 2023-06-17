Lustrare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lustrare' è 'Lucidare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUCIDARE

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Perché la soluzione è Lucidare? Lustrare significa rendere lucido e brillante una superficie attraverso l'applicazione di sostanze specifiche o semplici sfregamenti. La parola si collega strettamente alla voce lucidare, che descrive il processo di migliorare l'aspetto di materiali come metallo, legno o pietra. Questo atto valorizza l'estetica e la funzionalità degli oggetti, rendendoli più belli e più semplici da pulire. La cura delle superfici attraverso questa pratica è fondamentale in molte attività artigianali e domestiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lustrare". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lustrare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lucidare

La soluzione associata alla definizione "Lustrare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lustrare" conferma che la soluzione 'Lucidare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lucidare

L Livorno U Udine C Como I Imola D Domodossola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lustrare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lucidare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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