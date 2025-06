Religiosi con il saio nei cruciverba: la soluzione è Cappuccini

Home / Soluzioni Cruciverba / Religiosi con il saio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Religiosi con il saio' è 'Cappuccini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPPUCCINI

Curiosità e Significato di "Cappuccini"

Approfondisci la parola di 10 lettere Cappuccini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cappuccini? I Cappuccini sono un ordine religioso cattolico che fa parte dell'Ordine dei Frati Minori. Fondati nel XVI secolo, i frati indossano un saio caratteristico, solitamente di un marrone scuro, che simboleggia la loro vita di povertà e umiltà. Il loro nome deriva dal cappuccio che indossano, un elemento distintivo del loro abito, e si dedicano alla preghiera, all'educazione e al servizio della comunità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I frati serviti al barMutano un saio in stadioComprende i religiosiLuogo per religiosi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cappuccini

Hai davanti la definizione "Religiosi con il saio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

U Udine

C Como

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T E R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRENO" TRENO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.