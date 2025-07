Può andarne a caccia lo scapolo nei cruciverba: la soluzione è Dote

Home / Soluzioni Cruciverba / Può andarne a caccia lo scapolo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può andarne a caccia lo scapolo' è 'Dote'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTE

Curiosità e Significato... La parola Dote è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dote.

Perché la soluzione è Dote? La parola dote indica una somma di denaro o beni che una persona riceve in dono, spesso al matrimonio. In passato, rappresentava il patrimonio portato dalla sposa alla famiglia dello sposo. Oggi si usa anche per riferirsi a qualità o capacità innate. Capire il significato di dote aiuta a cogliere meglio i contesti storici e culturali in cui viene usata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è l uovo che si può sgusciareLo può fare un santoPuò sostituire lo zuccheroLo strumento che può avere la codaPuò avere lo schermo LCD

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Può andarne a caccia lo scapolo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

E Empoli

C E N R A O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCIONE" ARCIONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.