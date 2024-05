Proprio un dito di vino

Sostantivo, forma flessa

gocce f pl

plurale di goccia

Sillabazione

góc | ce

Etimologia / Derivazione

vedi goccia

Parole derivate

contagocce

Alterati