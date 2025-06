La porta di sicurezza nei cruciverba: la soluzione è Uscita

USCITA

Approfondisci la parola di 6 lettere Uscita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Uscita? La porta di sicurezza è un elemento fondamentale per proteggere ambienti e persone, garantendo accesso controllato e sicurezza. Spesso si tratta di un'uscita di emergenza o di un varco che permette di uscire in modo rapido e sicuro in situazioni di bisogno. In breve, rappresenta l'ultima via di fuga, fondamentale per la tranquillità di ogni spazio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La attendono i soldatiPorta che si utilizza in caso di pericoloSe è d emergenza ha il maniglione antipanicoSi mette alla porta per sicurezzaIl suo lavoro la porta in altoSi porta dietro alle spalle

U Udine

S Savona

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

