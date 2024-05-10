Poco meno circa nei cruciverba: la soluzione è Quasi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poco meno circa' è 'Quasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
QUASI
Curiosità e Significato di Quasi
Approfondisci la parola di 5 lettere Quasi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Poco meno che unicaUnico o poco menoPoco meno che sarcasticiUnità di misura mediorientale da poco meno di 6 kmÈ poco meno di three
Come si scrive la soluzione Quasi
Se "Poco meno circa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 5 lettere della soluzione Quasi:
Q Quarto
U Udine
A Ancona
S Savona
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
C A E I A R F M
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.