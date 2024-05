Perfetta coincidenza di tempi

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine sincronia si indica, in linguistica, lo studio e la valutazione dei fatti linguistici considerati in un dato momento, astraendo dalla loro evoluzione nel tempo, ovvero in un determinato stato della lingua. Si contrappone alla diacronia che invece studia le lingue secondo il loro divenire nel tempo. Linguistica diacronica è, di fatto, sinonimo di linguistica storico-comparativa, mentre la linguistica generale è tipicamente sincronica. La necessità di tenere ben distinti i due punti di vista, sincronico e diacronico, è stata per la prima volta sottolineata dal linguista ginevrino Ferdinand de Saussure. Gli altri parametri che determinano la variazione linguistica sono: la diatopia, nello spazio; la diamesia, in rapporto al mezzo; la diastratia, in rapporto all'utente; la diafasia, in rapporto alla situazione.

sincronia ( approfondimento) f sing (pl.: sincronie)

lo stato di essere sincrono (scienza) (tecnologia) sinonimo di sincronismo, in particolare nella terminologia scientifica e tecnologica (linguistica) osservazione dei caratteri di una lingua considerati nel loro insieme e nella loro contemporaneità, senza considerare l'evoluzione dei caratteri stessi

Sillabazione

sin | cro | nì | a

Pronuncia

IPA: [sikro'nia] -> IPA: /sinkro'nia/

Etimologia / Derivazione

composizione dell'aggettivo sincrono con il suffisso -ia, costruzione calcata dal sostantivo francese synchronie, neologismo creato da Ferdinand de Saussure

Sinonimi

(sinonimo di sincronismo) sincronismo

Contrari

(osservazione dei caratteri di una lingua) diacronia

Parole derivate