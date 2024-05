La Soluzione ♚ Meryl nel cast de Il ritorno di Mary Poppins La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STREEP . Ecco la soluzione verificata per la definizione Meryl nel cast de Il ritorno di Mary Poppins. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Meryl nel cast de il ritorno di mary poppins: Meryl Streep, all'anagrafe Mary Louise Streep (Summit, 22 giugno 1949), è un'attrice statunitense. Acclamata dalla critica sin dai suoi esordi negli anni settanta e in grado di spaziare tra generi cinematografici diversi, Meryl Streep è riconosciuta come una delle migliori attrici della storia del cinema e detiene il record di candidature ai premi Oscar nelle categorie riservate alla recitazione (nel suo caso, miglior attrice e miglior attrice non protagonista), pari a un totale di 21 nomination. Ha vinto il premio per tre volte, una come migliore attrice non protagonista, per Kramer contro Kramer (1979), e due come migliore attrice protagonista, per La scelta di Sophie (1982) e per The Iron Lady (2011), divenendo quindi, assieme a Ingrid Bergman e Frances McDormand, la seconda donna con più premi per la recitazione nella storia degli Oscar, preceduta dalla sola Katharine Hepburn (che ne vinse quattro). È inoltre l'unica attrice ad essere stata nominata ai premi Oscar per film prodotti in cinque decenni diversi (anni settanta, ottanta, novanta, duemila e duemiladieci) e una delle sole sette interpreti (insieme a Helen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie Smith, Jessica Lange, Cate Blanchett e Renée Zellweger) che hanno vinto il premio Oscar sia come migliore attrice sia come migliore attrice non protagonista.

