La Margot attrice

Curiosità su: Margot Elise Robbie (AFI: ['mrgo 'rbi]; Dalby, 2 luglio 1990) è un'attrice e produttrice cinematografica australiana. Ha iniziato la sua carriera apparendo in film indipendenti australiani, venendo in seguito lanciata nella soap opera Neighbours (2008-2011). Nel 2013 ha ricevuto l'attenzione internazionale con il ruolo di Naomi Lapaglia nel film biografico The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Robbie è in seguito apparsa nei film Focus - Niente è come sembra (2015) e The Legend of Tarzan (2016), nel ruolo della regina Elisabetta I in Maria regina di Scozia (2018), di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood (2019) e di Nellie LaRoy in Babylon (2022). È nota al grande pubblico per il ruolo dell'antieroina Harley Quinn della DC Comics, interpretata in diversi film dell'universo cinematografico DC Extended Universe e per il film Barbie (2023) nel ruolo dell'omonima bambola prodotta dalla Mattel. Ha ottenuto il plauso universale per la sua interpretazione di Tonya Harding nel film biografico Tonya (2017), per il quale ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar, al Golden Globe, allo Screen Actors Guild e al BAFTA nella sezione miglior attrice protagonista.





Sostantivo

robbia f (pl.: robbie)

madder

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.