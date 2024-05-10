Mancanza di vento

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mancanza di vento' è 'Bonaccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONACCIA

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Perché la soluzione è Bonaccia? Bonaccia indica un periodo di assenza di vento, caratterizzato da un'aria calma e stabile. Questa condizione si verifica quando le correnti atmosferiche si stabilizzano, impedendo alle vele di muoversi o alle imbarcazioni di navigare con facilità. La bonaccia può durare diverse ore o anche giorni, influenzando le attività marittime e il traffico navale. In mare aperto, rappresenta un momento di quiete che può essere sia favorevole che sfidante per i marinai.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mancanza di vento". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Mancanza di vento nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bonaccia

In presenza della definizione "Mancanza di vento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mancanza di vento" conferma che la soluzione 'Bonaccia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bonaccia

B Bologna O Otranto N Napoli A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mancanza di vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bonaccia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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