La Soluzione ♚ Luogo ideale di sdegnoso isolamento La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TORRE D AVORIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Luogo ideale di sdegnoso isolamento. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Luogo ideale di sdegnoso isolamento: La locuzione "torre d'avorio" (o torre eburnea, frutto del latinismo turris eburnea) si trova per la prima volta nel Cantico dei Cantici (7,4), e fu successivamente usato come epiteto per la vergine Maria. Dal XIX secolo è usata per indicare un mondo o un'atmosfera dove gli intellettuali si rinchiudono in attività slegate dagli affari pratici della vita di ogni giorno. Come tale, la locuzione ha solitamente la connotazione peggiorativa di una disconnessione volontaria dal mondo; una ricerca esoterica, troppo dettagliata, o anche inutile; un elitarismo accademico, se non aperto sussiego. La locuzione deriva dal libro della Bibbia del Cantico dei Cantici (VII, 4)

Altre Definizioni con torre d avorio; luogo; ideale; sdegnoso; isolamento;