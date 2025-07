Intasate come tubature nei cruciverba: la soluzione è Otturate

Home / Soluzioni Cruciverba / Intasate come tubature

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Intasate come tubature' è 'Otturate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTURATE

Curiosità e Significato di Otturate

La soluzione Otturate di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Otturate per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Otturate? Intasare come tubature significa bloccare o impedire il normale passaggio di acqua o altri liquidi, causando un ingorgo. La soluzione corretta è otturate, cioè chiudere o tappare completamente un'apertura per fermare il flusso. È un termine spesso usato anche in senso figurato, per indicare il blocco di un processo o di una comunicazione, e rappresenta l'azione di chiudere definitivamente qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Liquido che non fa ghiacciare le tubatureSe ne fanno tubatureUn materiale per tubatureIl professionista che aggiusta le tubatureDa esso partono tubature con liquidi in pressione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Otturate

Hai davanti la definizione "Intasate come tubature" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U B D D A I T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUDDISTA" BUDDISTA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.