Importante città greca

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Importante città greca' è 'Salonicco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALONICCO

Perché la soluzione è Salonicco? Salonicco è una città di grande rilevanza storica e culturale situata nella regione della Macedonia in Grecia. Nota per il suo patrimonio antico e il ruolo strategico nel passato, ha rappresentato un centro nevralgico di commerci, arte e religione. La città conserva numerosi monumenti e testimonianze che riflettono le sue origini e la sua evoluzione nel tempo. Oggi, Salonicco si distingue come una metropoli vivace che unisce tradizione e modernità, attirando visitatori da tutto il mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Importante città greca". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Importante città greca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Salonicco

In presenza della definizione "Importante città greca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Importante città greca" conferma che la soluzione 'Salonicco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Salonicco

S Savona A Ancona L Livorno O Otranto N Napoli I Imola C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Importante città greca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salonicco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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