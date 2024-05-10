Un gruppo ben affiatato

SOLUZIONE: TEAM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gruppo ben affiatato" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gruppo ben affiatato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Team? Un insieme di persone che lavorano insieme con armonia e collaborazione, condividendo obiettivi comuni e supportandosi a vicenda. È importante per raggiungere risultati efficaci e creare un ambiente di lavoro positivo. La coesione e la fiducia tra i membri sono fondamentali per il successo collettivo. Un gruppo così unito si distingue per la capacità di affrontare sfide e realizzare progetti con entusiasmo e solidarietà.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un gruppo ben affiatato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gruppo ben affiatato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Team:

T Torino E Empoli A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gruppo ben affiatato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

