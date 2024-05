Si gioca con una mazza

Sostantivo

Curiosità su: Il cricket è uno sport di squadra praticato con mazza, palla e guantone (del wicket keeper-ricevitore) giocato fra due gruppi di undici giocatori ciascuno. È nato in India, almeno nella sua forma moderna, ed è praticato, oltre che nel paese in cui è nato, principalmente nei paesi del Commonwealth: Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Galles, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Zimbabwe e nei Caraibi anglofoni (Indie occidentali britanniche). La lunghezza delle partite può durare dalle ore a vari giorni. I numerosi intervalli e la terminologia complicata rendono difficilmente comprensibile questo sport agli spettatori poco esperti. Di tale sport esistono due grandi varianti, a over illimitati e a over limitati. Nella prima, una squadra deve eliminare tutti i battitori avversari due volte per vincere la partita, la durata della quale è di 4 giorni (competizioni domestiche) o 5 (competizioni internazionali, dette Test). Nella seconda invece le più in voga sono quella a 50 over (dette One Day International o ODI se giocate dalle nazionali), della durata di un giorno, quella a venti over (Twenty20), della durata di circa 3/4 ore, e il T10 cricket, lanciato nel 2017.

cricket ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (sport) sport di squadra originario d'Inghilterra, che si disputa tra due squadre di undici giocatori ciascuna, dove vince chi realizza più punti col lancio di una palla con un'apposita mazza, contro chi cerca di riceverla con un guantone

Sillabazione

cri | cket

Pronuncia

IPA: /'kriket/

Etimologia / Derivazione

