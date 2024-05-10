Estenuante

SOLUZIONE: SPOSSANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Estenuante" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Estenuante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Spossante? Quando un'attività richiede uno sforzo eccessivo, portando a una sensazione di stanchezza profonda, si può dire che diventa particolarmente impegnativa. Questa condizione può manifestarsi durante esercizi fisici intensi o anche in situazioni mentali molto stressanti, lasciando una sensazione di affaticamento che sembra non avere fine. La percezione di fatica diventa tale da far desiderare di interrompere tutto, portando a un senso di esaurimento completo. La sensazione di essere esausti si manifesta in modo evidente e persistente.

Per risolvere la definizione "Estenuante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Estenuante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Spossante:

S Savona P Padova O Otranto S Savona S Savona A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Estenuante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

