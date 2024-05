Come dire estenuante

Aggettivo

Curiosità su: Giovanna d'Arco, detta la pulzella d'Orléans (in francese Jeanne d'Arc, in francese medio Jehanne Darc, pronuncia: /.'an dark/; Domrémy, 6 gennaio 1412 – Rouen, 30 maggio 1431), è un'eroina nazionale francese. Beatificata nel 1909, è stata proclamata santa da papa Benedetto XV nel 1920. Recuperò alla Francia parte del territorio caduto in mano agli inglesi durante la Guerra dei cent'anni, contribuendo a risollevarne le sorti, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne, Giovanna fu venduta agli inglesi da Giovanni di Lussemburgo, vassallo del re d'Inghilterra. Questi la sottoposero a processo per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo e arsa viva il 30 maggio 1431. Nel 1456 papa Callisto III, al termine di una seconda inchiesta, dichiarò la nullità di tale processo. Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, nel 1922 Giovanna fu proclamata santa patrona della Francia.

spossante m e f sing (pl.: spossanti)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

spossante

participio presente di spossare

Sillabazione

spos | sàn | te

Pronuncia

IPA: /spos'sante/

Etimologia / Derivazione

vedi spossare

Sinonimi

stancante, snervante, sfibrante, sfiancante, massacrante, gravoso, logorante, debilitante, estenuante

Contrari