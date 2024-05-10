Esame dei globuli del sangue

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esame dei globuli del sangue' è 'Emocromo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMOCROMO

Perché la soluzione è Emocromo? L'emocromo è un esame di laboratorio che analizza i globuli del sangue, fornendo informazioni essenziali sulla salute dell'organismo. Attraverso questa analisi si possono identificare eventuali carenze, infezioni o disturbi ematologici. La procedura consiste nel prelievo di un campione di sangue, che viene poi analizzato in laboratorio per determinare il numero, la forma e le caratteristiche dei globuli rossi, bianchi e delle piastrine. Questo esame rappresenta uno degli strumenti principali per la diagnosi clinica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esame dei globuli del sangue". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Esame dei globuli del sangue nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Emocromo

Quando la definizione "Esame dei globuli del sangue" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esame dei globuli del sangue" conferma che la soluzione 'Emocromo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Emocromo

E Empoli M Milano O Otranto C Como R Roma O Otranto M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esame dei globuli del sangue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Emocromo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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