Carenza di globuli rossi nel sangue nei cruciverba: la soluzione è Anemia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Carenza di globuli rossi nel sangue' è 'Anemia'.

ANEMIA

Curiosità e Significato di Anemia

Approfondisci la parola di 6 lettere Anemia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anemia? L'anemia è una condizione in cui il sangue ha pochi globuli rossi, che sono responsabili di trasportare l'ossigeno ai tessuti del corpo. Questa carenza può causare stanchezza, debolezza e pallore. Le cause possono essere diverse, come carenze di ferro, malattie o problemi di produzione del sangue. È importante identificarla e trattarla per mantenere la salute e il benessere generale.

Come si scrive la soluzione Anemia

Hai davanti la definizione "Carenza di globuli rossi nel sangue" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M Milano

I Imola

A Ancona

Hai trovato utile questa soluzione?