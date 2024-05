L epoca delle Crociate

Sostantivo

Curiosità su: Il Medioevo (o Medio Evo) è una delle quattro età storiche (antica, medievale, moderna e contemporanea) in cui viene convenzionalmente suddivisa la storia dell'Europa nella storiografia moderna. Il Medioevo è costituito da un periodo di circa mille anni, approssimativamente dal V secolo al tardo XV secolo. Tradizionalmente, il Medioevo inizia con la caduta dell'Impero romano d'Occidente (476) e si conclude con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo (12 ottobre 1492) oppure la presa di Costantinopoli da parte dei Turchi ottomani (29 maggio 1453) e la fine della Guerra dei cent'anni (19 ottobre 1453), eventi che sanciscono l’inizio dell'Età moderna. Il Medioevo è poi solitamente suddiviso in Alto e Basso Medioevo (nei paesi di cultura anglosassone si usa spesso distinguere anche un pieno Medioevo, concetto solitamente non utilizzato in Italia). Gli intellettuali tardomedievali per lungo tempo chiamarono questo periodo "secoli bui", in contrasto con l'antichità classica, ma la correttezza del termine è stata successivamente contestata.

medioevo ( approfondimento) m solo sing

(storia) epoca storica che va dall'età antica all'età moderna, iniziata nel 476 con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e conclusa nel 1492 con la colonizzazione europea delle Americhe la civiltà del medioevo

medioevo giapponese (per estensione) (spregiativo) mentalità e gusti antichi, obsoleti

Sillabazione

me | dio | è | vo

Pronuncia

IPA: /medjo':vo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medius, di mezzo, e aevum, età

Parole derivate

medioevale, medievale, medievista, medievalismo

Varianti