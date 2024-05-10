Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri' è 'Elenco Telefonico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELENCO TELEFONICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Elenco Telefonico? Un elenco telefonico è un insieme di nomi e numeri di telefono accessibile a chiunque desideri trovare i contatti di persone o aziende. Solo chi possiede determinati numeri può entrare in questa lista, che funge da guida per comunicare facilmente. È uno strumento utile per trovare rapidamente le informazioni di contatto di amici, servizi o professionisti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Elenco Telefonico

In presenza della definizione "Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Elenco Telefonico:

E Empoli L Livorno E Empoli N Napoli C Como O Otranto T Torino E Empoli L Livorno E Empoli F Firenze O Otranto N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi entrano soltanto quelli che hanno certi numeri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi entrano soltanto gli addetti ai lavoriVi hanno sede importanti acciaierieLo hanno certi freniIn certi armadi hanno gli specchiCerti tennisti hanno vinto il Grande