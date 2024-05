Divinità dei boschi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Francese

Sostantivo

Curiosità su: Il dio Pan (in greco antico: , Pán) era, nelle religioni dell'antica Grecia, una divinità non olimpica dall'aspetto di un satiro, legata alle selve, alla pastorizia e alla natura. Era solitamente riconosciuto come figlio del dio Ermes e della ninfa Penelope. Nella religione romana esiste una divinità che ha molte similitudini con la raffigurazione di Pan, è il dio Silvano. Anche i fauni venivano identificati con Pan o con i satiri.

pan

lembo pezzo

Inglese

Sostantivo

pan (pl.: pans)

panoramica (botanica) foglia di betel (fotografia) pancromatico bacinella, contenitore tegame, padella teglia casseruola (di una bilancia) piatto

Verbo

Intransitivo

pan

(cinema) fare una panoramica

Lombardo

Sostantivo

pan m inv

pane

Pronuncia

IPA: /pa/

Etimologia / Derivazione

dal protoindoeuropeo pa, nutrire, e dal successivo termine latino panis

Parole derivate

pagnota

Termini correlati

mica, micheta, prestinee, farina, levaa

Proverbi e modi di dire

el pan l'è faa de farina : il pane è fatto di farina

: il pane è fatto di farina bun cumè 'l pan : buono come il pane (di persona affabile)

Veneto

Sostantivo

pan m

pane