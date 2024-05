difetto imperfezione

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

menda f sing (pl.: mende)

Difetto non grave, dovuto ad inavvertenza e facilmente rimediabile (soprattutto in ambito artistico e letterario).

Sillabazione

mèn | da

Pronuncia

IPA: /'mnda/

Etimologia / Derivazione

deriva da mendare

Sinonimi

difetto, errore

