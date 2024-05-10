Cosi è l abito sbrindellato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cosi è l abito sbrindellato' è 'Lacero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LACERO

Perché la soluzione è Lacero? LACERO è un termine che descrive un abito sbrindellato, spesso usato per indicare un vestito logoro o malridotto. Questa parola evoca l’immagine di un capo di abbigliamento che mostra segni evidenti di usura e deterioramento, con tessuti strappati e fili sfilacciati. La sua espressione permette di capire immediatamente lo stato di abbandono o di svantaggio di un vestito, rendendo chiaro il suo significato attraverso la descrizione visiva di un abito sbrindellato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cosi è l abito sbrindellato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Cosi è l abito sbrindellato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lacero

La definizione "Cosi è l abito sbrindellato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cosi è l abito sbrindellato" conferma che la soluzione 'Lacero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lacero

L Livorno A Ancona C Como E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cosi è l abito sbrindellato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lacero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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